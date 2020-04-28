Скандальный музыкальный критик Сергей Соседов едва переборол тяжелый недуг

Об этом он рассказал в интервью журналистам, передают Дни.

По словам Соседова, на него могли попросту навести порчу. И в качестве потенциального "врага" он рассматривает примадонну Аллу Пугачеву.

"Нос забит, постоянно першит в горле – состояние жуткое. У меня проявилась сильнейшая аллергия на цветение деревьев", - признавался ранее критик.

Он был вынужден обратиться за помощью к медикам и те были огорошены: иммунитет музыкального критика практически на нуле.

"Он даже с ерундовой инфекцией не может справиться. Я догадываюсь, почему это могло случиться", - продолжил Соседов.

Критик также предположил, что на него могли "навести порчу", поскольку он в шоу-бизнесе всегда говорит то, о чем думает.

"У многих в шоу-бизнесе плохой глаз. Я это много раз на себе испытывал. Бывает, после какой-то съемки ощущаю себя так, будто вагоны разгружал. Конечно, я понимаю, что многим не нравится моя прямота, принципиальность, вот и вредят мне", - призналась российская звезда.

Главным "недоброжелателем" Сергей Соседов называет российскую примадонну Аллу Пугачеву, с которой у нее многолетний конфликт.

"В свое время я писал о ней много восторженных рецензий, был преданным поклонником. А после программы 2010 года "Сны о любви" мое отношение к ней резко изменилось. Я был просто оскорблен ее отвратительным репертуаром, голосом. Все, что она делает сегодня, – халтура без энергетики", - с тревогой вспоминает критик.

Подытоживая, Сергей Соседов рассказал, что российская примадонна Алла Пугачева обладает паранормальными способностями.

"У нее есть какие-то паранормальные способности. К тому же ее мать Зинаида Архиповна увлекалась магией и дружила с поэтессой Кариной Филипповой, которая, в свою очередь, занималась гаданиями, чернокнижием, наводила на людей порчу. С ней, несмотря на разницу в возрасте, дружила и Алла Борисовна, помогала ей до последнего дня материально. Кстати, это Филиппова в свое время устроила Пугачеву в цирковое училище и напророчила ей брак с Орбакасом, сказав: "Кто встретится тебе у входа, будет твоим мужем", - резюмировал он в общении с журналистами.

Напомним, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".

А еще Politeka писала, что Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".

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