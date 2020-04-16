Музыкальный критик, экс-судья шоу Х-фактор Сергей Соседов рассказал о серьезных проблемах со здоровьем

Как стало известно, Соседов уже второй год страдает от приступов удушья. Несколько дней назад ему снова стало плохо. Оказалось, что жизни ему не дает сезонная аллергия. Критик отметил, что цветение березы и ольхи вызывает у него сильную аллергическую реакцию.

«Никакого спасения нет. Я пью таблетки, но они не помогают», - отметил критик.

Кроме этого, у Соседова серьезные проблемы с ногами, из-за чего он полгода не может нормально ходить и страдает от жуткой боли. Как рассказал мужчина, у него образовалась пяточная шпора, которую невозможно вылечить.

«Больно ходить: порой начинаю резко хромать. Видимо, этот шип вонзается в мягкие ткани, ранит их, и возникает тупая боль. Я мучаюсь, это просто безумие!», - отметил он.

Отметим, что в последнее время Сергей Соседов все чаще критикует Аллу Пугачеву, ее жизнь и новые песни. При этом, во время участия в украинском шоу Х-фактор в качестве судьи он был чуть ли не самым ярым фанатом примадонны. Сегодня же Соседов нелестно отзывается об артистке, назвав ее последний концерт «жалким зрелищем».

Напомним, что Соседов зашелся истерикой и объявил бойкот Украине: "Больная страна".

А еще Politeka писала, что Соседов засомневался в независимости Украины: "В этой маленькой стране ничего нет".

Также Politeka сообщала, что Пугачева поплатится за испорченные карьеры, звезды ополчились против Примадонны: «Придется несладко».