Звезда российского сериала "Счастливы вместе" Виктор Логинов перестал скрывать роман с молодой любовницей

Об этом пишет Politeka.net.

Известный российский актер, которому запретили въезд в Украину, похвастался снимком с 21-летней возлюбленной Марией Гуськовой.

Фото Виктор Логинов опубликовал в своем личном Instagram.

Звезда "Счастливы вместе" впервые показал совместное фото с 21-летней возлюбленной, которая на пять лет младше его дочери.

«Не иди впереди меня — я могу не успеть. Не иди позади меня — я могу завести не туда. Просто иди рядом со мной и будь моим другом», — процитировал актер Камю в качестве подписи к снимку.

Пользователи мгновенно отреагировали на публикации и поздравили Виктора Логинова с прекрасным выбором второй половинки.

"Какая волшебная и красивая девочка", "Смотритесь потрясающе, очень красивая пара и разница в возрасте не помеха, только что будет через 20 лет, счастье это найти свою вторую половину в этом мире. Пусть она будет именно той, предназначенной вам судьбой....", "Очень сильные и правильные слова! Счастья вам и добра!", "Она вам в дочки годится", "Никого не слушайте! Главное, что вы счастливы, и плевать на всех и вся! Счастья вам! Молодцы!", "Мои Поздравления. Молодцы", - написали они в комментариях под публикацией российского актера.

Ранее мы рассказывали, что Виктор Логинов резко высказался об Украине. Он заявил, что у него очень много друзей в нашей стране.

"У меня в Украине миллион знакомых, я понимаю ваш язык. Есть друзья и в Западной Украине. Они уж точно никак не являются бандеровцами. Да, мы говорим с ними на разных языках, но даже не замечаем этого. Считаю, если люди поворачиваются друг к другу, они обязательно найдут общий язык", - отметил актер.

Виктор Логинов также отметил, что его очень расстраивает то, что происходит сейчас между Украиной и Россией.

Напомним, запроданцы "Кролики" вернулись в Украину и сильно пожалели.

Как сообщала Politeka, российский актер Логинов резко высказался об Украине: "Это люди иной закваски"

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