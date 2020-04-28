Российская исполнительницам Анна Семенович поразила внушительными объемами в пикантном наряде



Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Больше всего на свете я не люблю дешёвые понты! Я сразу вижу в человеке, дикую слабость и комплексы, когда он начинает рассказывать , ой я был там , или сям , ой у меня есть то, или вон то. Мне прям становится смешно и грустно одновременно , потому что таких людей очень много, к сожалению . Грустно не от того, что они многое имеют, а грустно от того , что они над собой не работают», - говорится в сообщении.

Уточним, что Семенович говорит о погибшей подруге – главреде «Русского радио» Юлии Ларионовой.

Снимок звезда сопровождала фотографией, сделанной в ярком розовом платье, которое оголяет ее роскошные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Обворожительная, как всегда», «хороша, чертовка», «огонь», «Аня вы как всегда шикарно выглядите», «шикарная», «вот это сильно», «Анна – просто бомба», - пишут они.

До этого мы писали, что российская актриса и певица Анна Семенович показала, как следит за своей фигурой во время карантина.

На видео Анна Семенович занимается спортом на беговой дорожке. Она напомнила, что в прошлом - спортсменка, а потому решила не запускать себя на самоизоляции.

"Всем физкультпривет. Многие говорили, когда я покупала дорожку, что я не буду на ней заниматься дома... что это будет вешалка для вещей. Я, все таки, спортсменка в прошлом", - заявила она.

Напомним, что аппетитная Семенович без стыда разделась и подняла ногу ради пикантного фото: "Так хочется...".

Как сообщала Politeka, горячая Семенович в экстремальном декольте не смогла скрыть пышные формы: от фото бросает в жар.

Также Politeka писала, что Анна Семенович потрясла "дыньками" на беговой дорожке: "Только не останавливайся".