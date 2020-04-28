Дочь Оли Поляковой Маша напугала поклонников дерзким фото

15-летняя Маша Полякова несмотря на свой юный возраст активно раскручивается в соцсетях и уже успела обзавестись небольшой армией поклонников. Как сообщает Politeka.net, на этот раз девушка решила напугать своих подписчиков снимком с окровавленным лицом.

Так, Маша поделилась фотографией, сделанное под обложку гламурного журнала. При этом на снимке есть одна пугающая деталь: из носа школьницы идет кровь. Очевидно, что снимок был отредактирован, хотя сама Маша и уверяет, что кровь настоящая.

«Блин месячные не оттуда пххпхп. О и кстати кровь настоящая», - подписала фото девушка.

Ее подписчики тут же отреагировали на провокационный снимок.

«Все будет хорошо», «Какая же ты красивая, зайка», «Маша: выкладывает фотку с кровью, СМИ: Дитя, кто тебя избил?», «Как можно быть такой шикарной?», «Снова с лошади упала?», «Маша, ну это просто вау», «Маша ты как всегда красавица», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Маша показала свою фигуру в Инстаграм. На кадрах Оля снимала Машу на телефон, которая задрала футболку и показала свой пресс. Она шевелила животом и показывала бугорки на животе, пока Полякова-старшая приговаривала "О, Боже". Дочь певицы позировала перед камерой в серых штанах и с распущенными волосами. На руке можно увидеть черную резинку от волос, а на шее несколько кулончиков.

Напомним, дочь Поляковой ужаснула буграми на теле, мама не сдержалась.

Как сообщала Politeka, Полякова показала, как заставляет тренироваться измученную дочь.

Также Politeka писала, что Полякова показала, что вытворяет с дочерью на карантине.