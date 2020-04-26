Украинская певица Оля Полякова показала, чем занимается на карантине

Как сообщает Politeka.net, Оля Полякова с дочками зря времени на карантине не теряет. Во время карантина Полякова, как и остальные украинские звезды, нашла проверенный способ развлекать своих поклонников — она выходит с прямыми эфирами по несколько раз в день.

Теперь певица решила потренировать танец в режиме онлайн с Максимом Ежовым, который был танцевальным партнером Леси Никитюк в "Танцах со звездами" и даже снялся в клипе Поляковой на песню "Эй, секундочку".

К своей звездной маме присоединилась ее старшая дочь - 15-летняя Маша. Девочка также взяла с нее пример и активно тренируется с мамой. На видео, которое было опубликовано в сети Instagram Оля и Маша разучивают джайв под чутким руководством Ежова. Не все у них получается с первого раза, но они очень стараются и зажигают не по детски.

Максим оценил их танец и рассыпался в комплиментах: "Просто огонь, вы большие молодцы".

Полякова же осталась довольно критична к своему танцу, заявив:

"Давайте похлопаем Максу, который смог научить танцевать даже таких слонов, как мы с Машей"

Тем временем фолловеры Поляковой поспешили оставить комментарии под ее новым забавным видео:

"Супер, молодцы👍🔥🔥🔥", "Вы большие умнички, спасибо за позитив", "Ой немогу)) Оля класс👍👍👍👍 как вы вытерпели того беззубого.. 😂🤣?? )доченька у вас супер", "Оля тебе нужно учить ча-ча-ча потом вальс а потом уже джайв", "Оля,ты классная,супер! концерт 👍море позитива 💖".

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