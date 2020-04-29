Жена Влада Ямы Лилия поделилась жаркими фотографиями с отдыха

В феврале этого года супруги отправились позагорать на пляжах солнечной Флориды в США. Сейчас, когда практически весь мир сидит в карантине, Лилия Яма решила вспомнить эти радостные деньки, и поделилась архивными кадрами. Как передает Politeka.net, жена знаменитого хореографа опубликовала фото в разделе Сториз.

На первом кадре пара лежит на влажном песке у самого края воды. При этом Влад позирует в плавках, а его жена – в ярко-розовом купальнике, идеально подчеркивающем ее загар. На заднем фоне виден оживленный город, а счастливые супруги улыбаются в камеру.

На втором фото Лилия позирует сама на борту яхты. На ней все тот же розовый купальник, демонстрирующий подтянутую фигуру.

К сожалению, поклонники пары не смогли прокомментировать снимки, так как в разделе Сториз отсутствует такая возможность.

Ранее мы писали, что Влад Яма поделился черно-белым фото с красавицей-супругой. Хотя особо на фото, кроме лиц, было невозможно что-то разглядеть, все же трудно не заметить, что хореограф позировал с оголенным торсом, а его супруга в светлой одежде.

Оба прижались друг к другу и закрыли глаза. Пара улыбалась и выглядела очень счастливой.

Напомним, Влад Яма без одежды прижался к красавице-жене ради интимного фото: "Как тебе повезло!".

Как сообщала Politeka, Влад Яма разбил голову Кошевому из "Квартал 95", видео облетело сеть: "Откуда они знают?".

Также Politeka писала, что обнаженный Влад Яма похвастался своими дарами, в сети не сдержались: "А яйца причем?".