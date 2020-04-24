Украинский хореограф, судья "Танців з зірками", Влад Яма поделился, как проводит время в самоизоляции со своей женой, Лилианой

Текст Яма подкрепил черно-белым фото с красавицей-супругой, пишет Рoliteka.net. Хотя особо на фото, кроме лиц, было невозможно что-то разглядеть, все же трудно не заметить, что хореограф позировал с оголенным торсом, а его супруга в светлой одежде.

Оба прижались друг к другу и закрыли глаза. Пара улыбалась и выглядела очень счастливой.

"За последний месяц мы с @liliya_yama поняли, что вместе способны пережить и не такое!..🤗 💜 Научились ещё больше радоваться мелочам и наслаждаться природой. И, несмотря на мои часовые приступы икотки, мы сохраняем внутреннее спокойствие, чего с!)😇😇", - подписал снимок Влад.

Всего за 40 минут пост собрал почти 3000 лайков и много комментариев.

"Как тебе повезло!!!))) Рад за тебя!) Удачи вам и живите дружно всю жизнь!!!))", "Какие вы красивые😍", "Молодцы!! ❤️❤️❤️ Мы с Мужем пережили уже и войну в Донецке, и миграцию, и жизнь с нуля, и покорение вершин, и карантин... Все эти вещи только укрепляют отношения 👍❤️🤗🥂", "Так выглядит Любовь и Гармония!!!❤️💚💙", "Прекрасные открытия 💛 Будьте здоровы 🙏💛", "Красивая пара", "Красивые 😍", "Красивое фото. Иногда чёрно-белый снимок намного красноречивее цветного ❤️", "Какая вы красивая пара! 😍", "Счастья Вам!!!🔥", - написали пользователи сети.

Напомним, Влад Яма постоянно занимается в зале и всячески поддерживает свое тело в хорошей форме. Однако недавно сам он признается, что далеко не всегда мог похвастаться красивыми мышцами.

По его словам, переломным моментом для него стало участие в «Танцях з зірками», когда его вес был минимальным за всю жизнь.

Напомним, Влад Яма разбил голову Кошевому из "Квартал 95", видео облетело сеть.

Как сообщала Politeka, обнаженный Влад Яма похвастался своими дарами, в сети не сдержались.

Также Politeka писала, что Влад Яма с женой показали, в какой позе получают удовольствие.