Фото говорят сами за себя

Иногда яблоко падает от яблони очень далеко, и различия во внешности знаменитостей и их детей впечатляют

Politeka.net собрала фото наследников звезд мирового шоу-бизнеса, которые абсолютно не похожи на своих родителей.

У культового актера Роберта Де Ниро шестеро детей от разных женщин. Де Ниро является известным любителем афроамериканок, поэтому некоторые его дети совершенно не похожи на отца: у них смуглая кожа и черные афрокудри.

Пятый ребенок Де Ниро сын Эллиот, который родился в 1998 году в браке с Грейс Хайтауэр, страдает аутизмом.

В конце марта 2020 года рэпер Дрейк впервые поделился фотографиями с двухлетним сыном Адонисом на своей странице в Instagram. Поклонники сразу обратили внимание на то, что маленький Адонис совсем не похож на отца. У малыша серые глаза и белые кудри.

Мальчик появился на свет еще в октябре 2017 года, но только в конце июня 2018 года Дрейк официально признал сына от французкой актрисы и звезды фильмов для взрослых Софи Брюссо.

Дома 73-летнего Сильвестра Сталлоне ждет целый цветник: помимо красавицы-жены Дженнифер Флавлин все трое дочерей актера — юные София, Систин и Скарлетт — как на подбор.

Длинноногие блондинки уже штурмуют модельный бизнес. Девушкам также пророчат большое будущее в кино. Правда, пока они появляются только в эпизодических ролях.

Элиот Самнер, дочь певца Стинга, который является отцом шестерых детей, и актрисы Труди Стайлер, совсем не похожа внешне на звездных родителей. У нее широкий нос и грубые черты лица.

Самнер, как и ее отец, занимается музыкой. Она также обрела славу как актриса, снявшись в фильме «Джентльмены» Гая Ричи, а впереди у Самнер очередная часть франшизы о Джеймсе Бонде «Не время умирать».

Певица и актриса Дженнифер Лопес впервые мамой стала в 38 лет. В 2008 году звезда родила двойняшек — сына Макса (Максимиллиан Дэвид) и дочь Эмми (Эмма Мэрибел) от своего старого друга Марка Энтони, за которого она неожиданно для поклонников вышла замуж.

На все вопросы о непохожести детей на красавицу-маму Дженнифер отшучивается: «Я в их возрасте была гадким утенком, а они уже вон какие милашки».

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