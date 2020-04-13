Популярная актриса и певица Дженнифер Лопес поделилась пикантными снимками, посвященными празднику Пасха

Фото в образе соблазнительного зайчика звезда опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Рoliteka.net. На первом снимке Джей Ло предстала в кожаной мини юбке, оголив свои стройные ноги. К голове певицы в фотошопе приделали ушки. На втором снимке звезда лежит на полу в трусиках и свитере яркого розового цвета. Лопес скрестила ноги, засветив упругую «»пятую точку» и пресс.

Кроме этого Дженнифер Лопес записала трогательное поздравление для своих поклонников, использовав маску с кроликом. Напомним, что католики празднуют Пасху раньше, чем православные.

Ранее мы писали, что несмотря на карантин Джей Ло и ее парень Алекс Родригес не пропускают тренировку. Фотографы засняли пару, когда они направлялись в спортзал. Лопес была в обтягивающем красном топе и облегающих леггинсах. Штаны обтянули пышные бедра звезды. Лопес также забыла надеть белье, что видно по ее выпирающим прелестям.

Стоит отметить, что Джей Ло уже 50 лет, но ее физической форме позавидует любая молодая девушка. Ее парню Родригесу 44 года, он бейсболист. Впрочем, за бурную карьеру у Лопес было несколько мужей и кавалеров.

Напомним, что Дженнифер Лопес наплевала на возраст и устроила горячее шоу прямо на сцене: "Это космос".

Как сообщала Politeka, Дженнифер Лопес огорошила внешностью без макияжа и прически, звезду не узнать: реальные фото.

Также Politeka писала, что бесстыжая Джей Ло потерлась об любовника на камеру: «Так усердно работает…».