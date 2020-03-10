Уже прошло десятки лет, но это остается интересным до сих пор

У звезд есть собственные "скелеты" в шкафу и одни из них касаются неудавшихся браков

Отношения звезд всегда навиду, давайте вспомним, какие первые браки знаменитостей наделали шума в свое время.

После свадьбы и развода с Талией Бальзам, Джордж Клуни долгое время не решался на брак. По словам актера, для него брак стал нелучшим временем, пишет mixnews.lv. Известно, что мужчина хотел сохранить семью, но пара рассталась. Их брак продлился с 1989 по 1993 года.

Первый брак Тома Круза с Мими Роджерс продлился с 1987 по 1990.

Голливудская звезда Анджелина Джоли вышла замуж за Джонни Ли Миллера, с которым познакомилась на съемках фильма “Хакеры”. У пары была скромная свадьба в 1996 году. Спустя три года пара рассталась. Джоли сказала, что они оба были слишком молоды.

Артистка Дженнифер Лопес связала жизнь с кубинским официантом Оджани Ноа. Их брак продлился с 1997 по 1998 года.

Поп-звезда Мадонна в 1985 году вышла замуж за актера Шона Пенна. Пара познакомилась на съемках фильма “Шанхайский сюрприз”. Пара не сошлась характерами: Мадонна была готова на все, чтобы о ней писала пресса, а муж устраивал сцены ревности и поколачивал ее. В 1989 году оба развелись.

Певица Бритни Спирс вышла замуж за друга детства Джейсона Аллена Александра в 2004 году в круглосуточной часовне. Спустя три дня, после того, как ажиотаж вокруг этой новости утих, они аннулировали брак.

О Брэде Питте и его свадьбе с Дженнифер Энистон в 2000 году не говорил только ленивый. Пара начала встречаться еще в 1998 году.

Брак завершился спустя пять лет, после того как актер изменил жене с Анджелиной Джоли.

До сих пор фанаты Энистон и Питта надеются, что пара снова воссоеденится.

Напомним, Анджелина Джоли уверена, что не может построить новые отношения после развода с Брэдом Питтом, ведь во время бракоразводного процесса у нее сложился имидж «злодейки».

«Она ходила на несколько свиданий, однако из этого ничего не получилось. Это ее очень расстраивает. С момента развода с Брэдом единственные мужчины в ее жизни – это ее телохранители», - рассказал источник.

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