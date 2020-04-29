Многие звездные красавицы не гнушатся разбить чужую семью ради собственного счастья

Рoliteka.net собрала звездные пары, которые прошли через измены и разводы, но ни о чем не жалеют.

Константин Меладзе - Вера Брежнева

Константин Меладзе до встречи с певицей Верой Брежневой был в браке с юристом Яной Сумм и растил троих детей. В 2000 году продюсер создал музыкальную группу «ВИА Гра», куда позже пришла молодая Вера Галушка, взявшая псевдоним Брежнева.

В 2012 году певица развелась с бизнесменом Михаилом Киперманом, а вскоре появилась информация и о разводе Меладзе с женой. В октябре 2015 года Вера и Константин провели тайную свадьбу в Испании.

Валерий Меладзе - Альбина Джанабаева

Певец Валерий Меладзе в 23 года женился на Ирине Малухиной, вместе пара пережила и смерть первенца, и карьерный взлет Меладзе, и воспитала троих дочерей.

В 2004 году у бэк-вокалистки артиста и будущей солистки группы «ВИА Гра» Альбины Джанабаевой родился сын Костя. Никто тогда не догадывался, что отец мальчика — сам Меладзе. Только спустя 9 лет музыканты подтвердили свой роман.

Максим Матвеев - Елизавета Боярская

На репетициях в театре актер Максим Матвеев встретил латвийскую актрису Яну Сексте. Они быстро поженились, но брак продержался всего год. В жизни Матвеева появилась новая любовь — актриса Елизавета Боярская. Спустя некоторое время пара женилась, сейчас в семье подрастает двое сыновей.

Сергей Жигунов - Анастасия Заворотнюк

Главные звезды сериала «Моя прекрасная няня» Сергей Жигунов и Анастасия Заворотнюк завели отношения и в реальной жизни, хотя обое были женаты и имели детей. Анастасия ушла от мужа, Дмитрия Стрюкова, а Сергей бросил Веру Новикову.

Однако счастье продлилось недолго. Через два года Заворотнюк и Жигунов разошлись. В этот период актриса полюбила другого мужчину — фигуриста Петра Чернышева. А Сергей вернулся в семью.

Гарик Харламов - Кристина Асмус

Комик и звезда Comedy Club был женат на Юлии Лещенко. Чтобы угодить любимому, девушка даже бросила работу. Спустя несколько лет брака Юлия узнала из новостей, что Гарик ей изменяет. Харламов все отрицал, но на самом деле крутил роман со звездой сериала "Интерны" Кристиной Асмус.

Позже комик подал на развод, и Юлия получила денежную компенсацию в 6 миллионов рублей. Харламов и Асмус поженились в 2013 году, а через год у пары появилась дочь Анастасия.

Напомним, как выглядят мамы Каменских, Брежневой, Тодоренко и других звезд: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Асмус родила прямо в ванной и показала малыша, видео не для слабонервных.

Также Politeka писала, что состояние больной раком Заворотнюк резко изменилось, муж не отходит ни на шаг.