Господа, я НЕ беременна! 🙈 Спасибо, конечно, за ваши искренние поздравления. Мне, правда, очень приятно ☺️ Но перестаньте, пожалуйста, гадать пол))))), спрашивать как оно проходит во второй раз и предлагать роды по бартеру 😂 Я играю беременную в новом онлайн-сериале «Беезумие» на КиноПоиск HD 💻🔥 Внимание! 🤚🏻 Юмор, мат, трэш и жёсткая самоирония 💣 💥 Можно выбрать аудиодорожку с запикиваниями, но я не советую))))) ❗️А по промокоду BEEZOOMIE вы получите бесплатную подписку на 45 дней (только для новых пользователей РФ) Ссылка на просмотр в шапке профиля ☝🏻 Влкм ❤️