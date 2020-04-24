Российская актриса Кристина Асмус опубликовала неожиданное видео

Звезда предстала в ванной, в мокрой футболке, сообщает Politeka.net. Видео начинается с того, как артистка кричит будто при родах. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

А вскоре звезда "родила" розовую мягкую игрушку.

В посте Асмус рассказала, что она не беременная, и попросила не гадать пол малыша, а также спрашивать, как проходит вторая беременность.

"Я играю беременную в новом онлайн-сериале «Беезумие» на КиноПоиск HD 💻🔥 Внимание! 🤚🏻 Юмор, мат, трэш и жесткая самоирония 💣 💥 Можно выбрать аудиодорожку с запикиваниями, но я не советую)))))", - подписала видео артистка.

За полчаса пост собрал более 300 тысяч лайков и много комментариев.

"Я думаю, что найдутся те, кто даже после этого поста будут пол гадать и поздравлять 😂", "Родила как по настоящему😂))) вот что значит актриса от Бога)👍❤️", "Ржач.кристя актриса прям. По настоящему роды продемонстрировала", "Блин, по-моему сразу было понятно , что вы беременна в качестве роли 🤪👌", "Когда увидели прошлую фотку, но прочитать описание было лень😂😂😂", "Вроде изначально и писали что беременны только в фильме🤔", "С фанатами шутки плохи 😹написано было же, что это новая роль... Нет, нужно было увидеть слово беременная и все... Думайте чуть-чуть, ребят, читайте сначала", "Харламов, держись", "Кристи,умница.❤️😍👏Просто супер", "Обязательно посмотрю!!)))) думаю будет 🔥 вы Кристина супер !)))", - написали пользователи сети.

Отметим, ранее звезда опубликовала "беременное" фото, которое и всполошило поклонников. Поэтому, звезда решила еще раз уточнить, что не находится в положении.

Напомним, что заплаканная Асмус напугала видом после гулянки: «На себя не похожа».

Как сообщала Politeka, бесстыжая Асмус развалилась на кровати и разболтала интимный секрет: «Я кайфанула».

Также Politeka писала, что Кристина Асмус показала, чем ублажает Харламова на Пасху, и поразила видом: ух, какая хозяюшка.