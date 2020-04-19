Врачи возобновили активное лечение больной раком Анастасии Заворотнюк

Как передает Politeka.net, об это сообщает телеграм-канал Mash.

Такое решение врачей связано с тем, что ее состояние улучшилось.

"За последний месяц актриса пошла на поправку. Сейчас Анастасию регулярно возят в другую клинику на химиотерапию и к нейрохирургам — ранее из-за ослабленного болезнью организма это было невозможно", - говорится в сообщении.

Также известно, что вместе с ней постоянно находится Пётр Чернышёв.



"Он постоянно рядом с актрисой — на всех этапах лечения и транспортировки", - подчеркивают на телеграм-канале.

Но на самом деле, все может быть не так гладко.

Ранее мы рассказывали, что в СМИ ходят слухи о возможном разводе Анастасии Заворотнюк и Петра Чернышева. Все из-за того, что актриса подозревала своего супруга в постоянных изменах.

По слухам, в какой-то момент, после невероятного эмоционального начала отношений, в паре появилось недопонимание и они даже оказались на грани развода.

Также мы рассказывали, что Петра Чернышева уличили в измене. Как рассказала российский экстрасенс Саона, у фигуриста может быть роман на стороне, но фанатам Анастасии Заворотнюк не стоит его осуждать.

Напомним, что у дочери больной раком Заворотнюк лопнуло терпение, эмоциональный пост: "Скоро все кончится".

Как сообщала Politeka, Анастасия Заворотнюк умерла: дочь актрисы прервала молчание и ответила на главный вопрос.

Также Politeka писала, что дочь Анастасии Заворотнюк поразила признанием о больной матери: «Она была…».