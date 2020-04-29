Популярная модель, экс-ангел бренда нижнего белья "Victoria’s Secret" Келли Гейл поделилась снимком из повседневной жизни

Звезда опубликовала свежее фото на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На фото модель позирует со своей собачкой. Она сидит на белоснежном песке и держит пса. Видно, что снимок сделан на закате.

Гейл выбрала для прогулки соблазнительный спортивный костюм. Лосины обтянули ее идеальные стройные ножки, а тесный топ утянул ее грудь. При этом так сильно, что она чуть не вываливалась из него. На фото прекрасно видно глубокое декольте.

«Я и мой Зозо наслаждаемся жизнью вместе», - подписала модель пост.

За день он собрал более 27 тысяч лайков. В комментариях Гейл оставили множество комплиментов. Особенно поклонникам понравился пляж.

«Какой красивый пляж с белым песком, похоже, что вы, ребята, на большом пухлом облаке… где это?», «Похоже, вы, ребята, плаваете на облаках», «Как на облаках», «Потрясающая картинка!», «Супер», «Ты такая красивая. И Зозо тоже», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Келли Гейл полностью разделась, ради пикантного кадра. Она залезла в ванную, наполненную пеной. Пена прикрыла интимные места модели, но оставила полет для фантазии.

Напомним, что Келли Гейл полностью разделась ради горячего кадра на улице: "Такое тело создано для...".

Как сообщала Politeka, Келли Гейл в белом топике посветила изгибами в горячих позах: "Взбудоражила всех".

Также Politeka писала, что мокрая звезда Victoria’s Secret едва прикрыла прелести миниатюрным купальником: «Так горячо».