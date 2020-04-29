Белла Хадид и Кендалл Дженнер родились в богатых и м семьях - слава им была обеспечена, а Ирина Шейк и Наталья Водянова получили просто невероятный шанс

Рoliteka.net собрала юношеские фото известных моделей, и некоторые из красавиц очень сильно изменились.

История Натальи Водяновой напоминает сказку: в короткие сроки жизнь бедной девушки из Нижнего Новгорода кардинально изменилась, из продавщицы на рынке она превратилась в топ-модель.

В 11 лет Наташа бросила школу и помогала маме с продажей овощей и фруктов, чтобы заработать на лечение младшей сестры, которая родилась с тяжелой формой ДЦП. Сверстники издевались над Водяновой из-за бедности, но благодаря красоте, приятному характеру и везению девушка добилась успеха.

Будущую звезду подиумов Кендал Дженнер трудно узнать на ее подростковых фото: у нее были пухлые щечки, брекеты и веснушки. С 14 лет у девушки начали серьезные проблемы с кожей, и она долгое время боролась с акне.

Кендалл посчастливилось родиться в звездном семействе Кардашьян-Дженнеров, правда, она внешне сильно отличалась от пышногрудых сестер и немного комплексовала в юности.

Дочь мультимиллионера палестинского происхождения и бывшей модели Белла Хадид увлекалась конным спортом и мечтала попасть на Олимпиаду-2016 в Рио-де-Жанейро, но ей пришлось отказаться от спортивной карьеры из-за обнаруженной у нее болезни Лайма.

В 16 лет девушка дебютировала в модельном бизнесе. Давно не секрет, что ради идеальной внешности Хадид перенесла несколько пластических операций. Подтверждением этому служат фотографии юной Беллы в сети.

Ирина Шейк родилась в Челябинской области РФ. Настоящее имя одной из самых высокооплачиваемых моделей в мире Ирина Шайхлисламова.

Ира могла бы пойти по стопам своей матери-учительницы, но на одном из конкурсов красоты девушку заметил модельный скаут и ее жизнь изменилась навсегда.

Напомним, Ирина Шейк в одних трусах всполошила кадрами из бурной молодости: топ горячих фото.

Как сообщала Politeka, развратная Белла Хадид избавилась от белья и произвела фурор: «Божественная».

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