Известная топ-модель Ирина Шейк порадовала поклонников соблазнительными фотографиями из своего прошлого
Серию снимков она опубликовала в сторис на своей странице в Интстаграм, передает Politeka.net. В конце подборки звезда опубликовала сегодняшнее фото в зеркале. Стоит отметить, что выглядит красотка и сегодня восхитительно. Она была одета в одни трусики, а сверху надела свитер.
Из архивных фото, которыми поделилась Шейк, были фото 2007 года, когда она только начинала свою карьеру и еще была похожа на обычную красивую девушку, а не топ-модель. Также Шейк поделилась фотографиями с показов и съемок. На одном из фото 2019 года звезда стоит совсем голая в обнимку с другой моделью.
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Ранее мы писали, что Ирина Шейк поделилась ярким фото, на котором она предстала в зеленом топе и коротких синих шортиках, которые подчеркивают идеальную фигуру и обнажают стройные ножки модели.
Как известно, Ирина Шейк родом из России. В 2005 году она начала работать в качестве модели в Европе и США. Ее долгое время называли одной из самых красивых женщин мира. Пять лет Шейк встречалась с футболистом Криштианом Роналду. После этих отношений несколько лет она встречалась с актером Бредли Купером, которому родила дочку.
Напомним, что Ирина Шейк нашла неожиданную замену Куперу, фото с красавчиком облетели сеть: "Оказался известным...".
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Также Politeka писала, что Ирина Шейк показала, как выглядела 20 лет назад: "Эх, были времена".