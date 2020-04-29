Многие звезды во время беременности начинают реже выходить на публику, одеваться скромнее и удобнее, но некоторые, наоборот, не сбавляют обороты

Politeka.net собрала эффектные фото беременных знаменитостей, которые любят соблазнительные наряды.

Plus-size модель Эшли Грэм в январе 2020 года впервые стала мамой. 

Неугомонная Эшли и на последних месяцах беременности продолжала дразнить поклонников интимными кадрами в нижнем белье и даже полностью обнаженной.

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Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту: "Божественный вид"

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Многодетная мама Ким Кардашьян даже не пыталась скрывать изменения своей фигуры во время беременности, она регулярно публиковала провокационные фото, показывая себя без одежды. 

К примеру, на поздних сроках беременности Ким появилась на публике в абсолютно прозрачном платье.

Светлана Лобода эффектно объявила о том, что ждет второго ребенка, появившись на одной из музыкальных премий в прозрачном платье.

А находясь на последних месяцах беременности Лобода зажигательно отплясывала в своем новом клипе.

Кайли Дженнер родила в 20 лет. Звезда долго официально не подтверждала свою беременность, в ее Instagram за все девять месяцев так и не появилось снимков округлившегося живота, и папарацци за все время не смогли сделать ни одного фото. 

В результате о появлении ребенка на свет Дженнер сообщила лишь спустя несколько дней после родов.

Супруга британского принца Гарри Меган Маркл покорила свроим стилем миллионы людей по всему миру. Не стали исключением и те девять месяцев, во время которых герцогиня вынашивала наследника королевской семьи.

Напомним, Ким Кардашьян без лифчика задрала блузку и показала настоящую красоту.

Как сообщала Politeka, провал Меган Маркл и принца Гарри в США вызвал переполох в королевской семье.

Также Politeka писала, что Лобода в домашнем халатике покорила видом в постели: "Сюда бы Линдеманна!"