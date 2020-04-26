Принц Гарри с женой, американской актрисой, Меган Маркл и сыном Арчи недавно переехали из Канады в США, но уже успели разочароваться

Появилась информация, что семья связалась с королевой Елизаветой II и ведет переговоры с тем, чтобы вернуться в Британию.

Как сообщают зарубежные СМИ, королевская пара надеялась начать жизнь заново в Голливуде - Маркл думала сразу приступить к работе, связанной с актерской деятельностью. Но карантин разрушил все их планы.

«Они все были разбиты (надежды, - ред.), когда Гарри и Меган попытались приспособиться к реальному миру. Они думали, что будут жить мечтой, но это превратилось в кошмар», - сообщил источник американскому изданию Star.

Меган Маркл, принц Гарри

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По словам инсайдера, Гарри, по-видимому, скучно, и он чувствует себя в ловушке и мечтает по прежней жизни.

«Невозможность увидеть кого-либо или сделать что-либо, создает нагрузку на их отношения. Они ссорятся больше, чем обычно», - добавил инсайдер.

Более того, пара также находится в затруднительном финансовом положении из-за того, что у Гарри нет денег и якобы ему приходится обращаться к отцу, чтобы оплатить счета.

Таким образом, по слухам, пара планирует отправиться домой, где, по крайней мере, будут учтены их расходы на проживание.

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Королева поддерживает их решение и «хочет, чтобы Гарри вернулся домой», но им придется заняться какими-то королевским обязанностями, в которых Маркл якобы не заинтересована.

"Сейчас очень много разговоров с королевой. Они пытаются достичь золотой середины, где все могут быть счастливы", - резюмировал источник.

Напомним, Меган Маркл и принц Гарри раскрыли главную тайну о своем сыне.

Как сообщала Politeka, Меган Маркл оказалась не той, за кого себя выдает, документ слили в сеть: "до сих пор числится...".