Известная певица Светлана Лобода показала необычное домашнее видео в постели с дочерьми

В этот раз знаменитая артистка решила представить в социальной сети Инстаграм новый видеоролик со своими двумя девочками - дочерью Евангелиной и малышкой Тильдой. Артистка решила показать, как проводит карантинные будни вместе с семьей в постели. Как известно, уже несколько недель звезда находится в режиме самоизоляции из-за эпидемии, поэтому в социальных сетях артстка показывает либо архивные кадры со съемок, либо домашние образы, сообщает Politeka.

Похоже, новым роликом звезда решила показать, как не впадать в уныние и забыть о невзгодах. Помогают ей в этом Тильда и Ева. На своей странице в социальной сети Инстаграм звезда представила ролик, на котором предстала в домашнем виде вместе с девочкам.

Лицо малышки Тили звезда, конечно же, не показала, а повернула ребенка к ней спиной. Примечательно, что отцом девочки считают знаменитого певца Тилля Линдеманна, с которым Светлане уже не первый год приписывают роман.

«Самое доброе утро. Малышки», – написала под роликом певица.

Вот что ответили пользователи:

«Ааа, какое оригинальное видео! Правда меня после него штормит, вестибулярный аппарат ни к черту😂», «Воу, что-то новенькое😍❤️», «хорошее утро начинается не с кофе, а с Ваших постов😍💕☝🏻», «Голова закружилась 🤗😂», «Даже здесь милота видео зашкаливает😍 я не могу....😍😍😍», «такое милое видео, я не могууу😍😍😍😭😭🙌», «Каждое утро бы так начиналось🥰 Заряд хорошего настроения на весь день❤️».

До этого звезда решила показать, как проводит все домашнее время дома, как пытается разнообразить свои будни и как веселятся вместе с ней ее дети - Тильда и Ева.

В разделе Стори на фото она показала, как устроила милую прогулку с детками. А на своей основной странице Светлана показала, как веселится в ванной сама, напевая собственные песни.

«Дома можно все !!!😂🤘😘 петь, танцевать ,креативить , писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение. Принимайте участие в челлендже от канала @muztv #МойиПой вместе с нами, будьте здоровы и берегите своих близких!», – написала Светлана под новым постом.

Напомним, Лобода решилась на кардинальную смену имиджа, фото взорвало сеть

Как сообщала Politeka, Лобода засветила лишнее, хвастаясь формами без фотошопа

Также Politeka писала, что Лобода в тоненьком топе не удержалась от шальных танцев