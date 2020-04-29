Украинская гимнастка Лилия Подкопаева впечатлила образом в короткой юбке

Олимпийская чемпионка, некогда покорявшая спортивные высоты, теперь воспитывает троих детей и постигает себя в роли многодетной матери, а также призывает украинцев заботиться о своей безопасности. Как сообщает Politeka.net, звезда опубликовала в своем Инстаграм обращение, в котором призвала всех придерживаться карантина и оставаться дома.

«Я, Лилия Подкопаева, и я остаюсь дома, чтобы предотвратить распространение вируса Ковид 19. А еще я остаюсь дома, чтобы наши врачи могли оказывать помощь тем, кому это действительно необходимо… Давайте вместе поможем нашим врачам чтобы они могли помочь всем нам», - призвала Подкопаева.

Она также поделилась фотографией, на которой стоит во дворе своего дома. Для снимка спортсменка выбрала короткую черную юбку и оригинальную рубашку с поясом, которая спадает с ее плеча. Образ Подкопаевой завершают стильные очки.

Под ее постом тут же появилось множество комментариев.

«Сногсшибательная», «Не узнала Вас...Фигурка супер. Девочка-студентка!!!», «Шикарное фото», «Статуэточка», - писали люди.

Ранее мы писали, что на опубликованном фото Лилия Подкопаева красуется с маленькой дочкой на руках:

«Если кто-то вам когда-нибудь скажет о том, что частое ношение ребёнка на руках, грудь по требованию или совместный сон могут испортить ребёнка, приведите ему эту прекрасную цитату из книги К.Гонсалеса «Подарок на всю жизнь»

....Невозможно избаловать ребенка, испортить его, уделяя ему слишком много внимания. Портят детей совершенно по-другому. Их портят, когда бьют, оскорбляют, насмехаются над ними игнорируют плач. Напротив, обращая на ребенка внимание, нося его на руках, лаская, утешая, разговаривая с ним, целуя его, улыбаясь ему, мы воспитываем ребенка хорошо и очень правильно», - подписала знаменитость фото.

Напомним, Подкопаева назвала Россию и Украину братскими народами.

Как сообщала Politeka, Подкопаева наконец раскрыла имя новорожденной дочери.

Также Politeka писала, что Подкопаева после родов показала свою малышку и поразила внешним видом.