Медики долго боролись за ее жизнь

Легендарная певица Нина Кирсо ушла из жизни в возрасте 56 лет

Об этом пишет Politeka.net.

Фатальную новость в своем личном Facebook сообщила ее родная сестра Алла.

Известно, что трагедия произошла сегодня, 30 апреля.

"Час назад назад не стало моей любимой сестренки... Прошу молитвы о рабе божьей Нине", - сообщила Алла в своем Facebook.

Никаких подробностей смерти звезды группы "Фристайл" она больше не сообщила.

Дата официальной церемонии прощания с популярной певицей Ниной Кирсо также пока не сообщалась.

"Очень жаль, светлая память!", "Соболезную", "Аллочка, прийми мои соболезнования. Царство небесное, моей дорогой Ниночке", "Аллочка, держитесь!!! Земля ей пухом", "Светлая память и вечный покой! Как жаль!", "Светлая память, сестричке, Аллочка прими мои соболезнования", "Очень - очень плохо! Царство небесное! Вечная память!", - написали украинцы в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали о том, что известная певица Нина Кирсо угодила в больницу после очередного концерта. Артистка и звезда группы "Фристал" вернулась домой, где потеряла сознание. Ее нашли через пару часов и на скорой доставили в полтавскую больницу.

Нине Кирсо диагностировали инсульт, после чего она много месяцев находилась в коме. Уже в мае 2019 года продюсер Андрей Разин рассказал, что певица впервые открыла глаза, но ее состояние - "крайне тяжелое".

Он тогда требовал от Владимира Зеленского пустить его на территорию Украины, чтобы "спасти Нину".

Близкие люди Нины продолжали ее навещать. Но врачи не давали никаких прогнозов, чтобы не обнадеживать родных популярной певицы.

Напомним, что появились новые подробности о состоянии впавшей в кому солистки «Фристайл».

Как сообщала Politeka, муж известной украинской певицы, которая в коме, недоволен качеством медицины в больнице Киева.

Также Politeka писала, что солистка известной украинской группы в тяжелом состоянии.