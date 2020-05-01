Украинская певица Светлана Тарабарова рассказала о тайном романе с Владимиром Дантесом, которые скрывала многие годы

Так, девушка решила неожиданно рассказать о своих тайных отношениях, которые скрывала многие годы. Как выяснилось со слов певицы, она завела роман с Дантесом – супругом Нади Дорофеевой еще до их отношений, пишет Рoliteka.net.

Девушка рассказала в программе "Зірковий шлях", что действительно состояла в отношениях с коллегой и блогером Дантесом. Певица отметила, что после расставания пара решила скрыть факт того, что они были вместе, то есть они договорились "никому и никогда" не рассказывать о своих отношениях (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца)

"А он взял и рассказал", – с упреком отметила звезда, упоминая о Дантесе. Похоже, артистка отмечала рассказ Владимира во время интервью, которое он дал еще в прошлом году.

Отметим, тогда Владимир заявил, что они не друзья, они не ходят друг к другу в гости.

«Когда видимся – здороваемся. Это ужасно прозвучит: я счастлив, что она со мной разошлась», – рассказал тогда Дантес.

Ранее Дантесс также откровенно рассказал о том, как он с Дорофеевой уживался и как налаживал отношения.

«Чувство ревности максимально отсутствует. Благодаря нашим отношениям, нашей любви, никто ко мне не клеится, никто не хочет меня отбить у Нади Дорофеевой.

Понятно, что Наде пишут, даже отправляют фото интимного характера. Но, как другим девочкам, ей не дарят ни машины, ни квартиры. Когда-то ей кто-то хотел подарить iPhone. Она мне сразу позвонила и рассказала. Это же человек-наивность», — рассказал Дантес.

Дантес раскрыл и секрет их отношений: как и все другие, они ссорятся, однако нашли способ мириться удобным им способом:

«Ссоримся с Надей. Бывает очень сильно. Теперь просто разговариваем. Раньше расходились по комнатами, кричали, крики, битье посуды, хлопанье дверей. Сейчас — нормальный, адекватный разговор, высказали, что кого не устраивает, помолчали, занялись сексом и помирились», — приоткрыл детали личной жизни шоумен.

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