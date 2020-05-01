Влад Яма вспомнил жаркий отдых в Турции и поделился пляжным фото своей жены
В этом году знаменитый украинский хореограф и его жена Лилиана встречают начало мая дома на самоизоляции. Однако всего год назад все было иначе. Как сообщает Politeka.net, Яма поделился архивным снимком в разделе Сториз.
На фото, сделанном 1 мая 2019 года, Яма с женой позируют на пляже солнечной Турции. При этом танцор стоит в футболке и кепке, а его супруга, судя по всему, уже успела переодеться в купальник, который выгодно подчеркивает ее стройную фигуру. Яма трогательно прижимает жену к груди, а та смотрит в камеру сквозь стильные очки.
Очевидно, супруги сильно скучают по такому времяпрепровождению, находясь на карантине.
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До этого мы писали, что Лилия Яма решила вспомнить отдых с мужем во Флориде, и поделилась архивными кадрами.
На первом кадре пара лежит на влажном песке у самого края воды. При этом Влад позирует в плавках, а его жена – в ярко-розовом купальнике, идеально подчеркивающем ее загар. На заднем фоне виден оживленный город, а счастливые супруги улыбаются в камеру.
На втором фото Лилия позирует сама на борту яхты. На ней все тот же розовый купальник, демонстрирующий подтянутую фигуру.
Напомним, Влад Яма без одежды прижался к красавице-жене ради интимного фото: "Как тебе повезло!".
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