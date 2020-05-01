З1-летняя модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, показала, как щедро наградила ее природа

Как передает Politeka.net, красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном образе. Полина примерила эффектное нижнее белье и приняла жаркую позу ради будоражащего снимка.

Горячая брюнетка присела на краешек кресла и широко расставила ноги, прикрыв зону декольте распущенными волосами. Стройные спортивные ножки могут лишить сна кого угодно. Улыбающаяся Полина отвела взгляд в сторону. Приятное освещение и минималистический стиль в интерьере дополнили сказочное фото

Девушка поделилась успехами: "Hey world 🌎 #breakingnews ❗️❗️❗️ Новость номер one! Запуск меню по моей ПП уже с понедельника! Это фантастическая фантастика, если вам понравится старт - мы продолжим расширяться вместе с техническими возможностями наших партнеров, а значит будет вкусней с каждым разом ✅ это прямо счастье при счастье 😁Ну не чудесный ли денёк? 🥂"

За считанные часы пост собрал почти 1 500 "сердечек", а также уйму комплиментов.

"Умничка, Полюшка! пусть все задуманное сбывается и приумножается❤️"

"Господи, какая же вы красивая!Я вас очень сильно люблю ❤️"

"Какая вы умница!!! Очень рада за Вас☺️ Пусть все всегда получается🌼"

Ранее мы сообщали, Логунова восхитила внешним видом в полупрозрачной блузе. Красотка "забыла" надеть лифчик, прикрыв рукой самые аппетитные детали. Девушка томно запрокинула голову назад, дотронувшись пальцами до губ. Яркий макияж дополнил образ роковой красавицы.

Напомним, обнаженная жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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