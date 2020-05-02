Сегодня 2 мая день рождения празднует маленькая принцесса Шарлотта Елизавета Диана

Единственная дочь Кейт Миддлтон и принца Уильяма отмечает свой первый юбилей – девочке исполнилось 5 лет.

По такому случаю пресс-служба Кенсингтонского дворца обнародовала фотографии юной наследницы британского престола.

Снимки размещены в социальной сети Instagram, передает Politeka.net.

Обратим внимание, что за 12 часов снимки юной наследницы набрали около полутора миллионов лайков.

Пользователи сети с восторгом комментируют Шарлотту, отметив, что девочка растет настоящей красавице.

«Загляденье», «С днем рождения», «Настоящая красавица», - пишут люди.

Известно, что принцесса Шарлотта, занимает четвертое место в очереди на престол после своего деда, отца и старшего брата Джорджа.

Также известно, что герцог и герцогиня Кембриджские вместе с детьми самоизолировались в своем норфолкском поместье Анмер-холл.

Кейт Миддлтон и принц Уильям собираются устроить для дочери «видео-вечеринку» с помощью платформы Zoom. Принцессу поздравят друзья и родственники. Будут организованы дистанционные игры и другие развлечения.

Ранее мы писали, 17 апреля супруги в домашних одеждах появились в прямом утреннем эфире британской службы ВВС. Кейт сообщила, что из-за эпидемии мир уже не будет прежним, а также рассказала, чем занимается дома с детьми.

Оказывается Кейт помогает делать уроки. Принц Уильям иронично отметил, что удаленное образование - это “весело”.

При этом принцу Джорджу и принцессе Шарлотте нет поблажек от родителей.

Также супруги признались, что им не хватает живого общения с родными, ведь часто общаются с другими членами королевской семьи по видеосвязи.

Напомним, что брак Миддлтон и Уильяма на грани разрыва, королевской семье не утаить скандал.

Также Politeka писала, что Кейт Миддлтон похвасталась неожиданным образом, такой герцогиню еще не видели