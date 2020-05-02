В сети показали, как изменились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с момента рождения
В свои 6 лет двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали настоящими звездами в Инстаграм. Любое их фото или видео моментально набирает огромное количество лайков и просмотров. Звёздные родители гордятся и постоянно хвастаются достижениями своих детей, причем делают это не только на своих личных страницах. Забавные снимки Лизы и Гарри появляются также на фан-страницах.
К примеру, новый фотоколлаж появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net
«Сильно изменились? 😍😘», - говорится в подписи.
Джоли уже не помешает: Брэд Питт после многолетней вражды с Джонни Деппом решился на отчаянный шаг
Зеленский после скандала внезапно решил задобрить украинцев деньгами: кто получит новые доплаты
Индексация пенсий стартовала: кому повысят на 1000 гривен, а кто не получит ничего
Доллар сошел с ума перед "майскими", в обменниках переполох: как изменился курс
Пользователи сети не прошли мимо и мгновенное отреагировали на снимок восторженными комментариями. Они отметили, что Лиза и Гарри очень быстро растут и меняются.
«Такие смешнульки🥰🥰🥰. Ну конечно выросли👍👍👍», «Выросли просто😀 нисколечко не изменились❤️❤️👍👍», «Красивые детки», «Взрослые, красивые , счастливые», «Одно лицо», «Как по мне Гарик похорошел прям, а Лизочка красотулькой была и осталась»,- пишут в сети.
Как известно, двойняшки появились на свет 18 сентября 2013 года от суррогатной матери.
На момент рождения сына и дочери Алле Пугачевой было 64 года, а Максиму Галкину — 37.
Ранее мы писали о том, Максим Галкин похвастался знаниями своей дочери Елизаветы.
Шоумен интересуется у дочери, знает ли она каких-нибудь художников. К его удивлению, девочка тут же начинает перечислять фамилии выдающихся живописцев. В ее впечатляющий для того возраста список среди прочих попали Шишкин, Серов, Айвазовский, Воснецов, Врубель и Клод Моне.
Напомним, что в сети появилось пророчество Пугачевой о своей необычной дочери Лизе, фото: "Это же копия...".
Как сообщала Politeka, Галкин засветил роскошный замок Пугачевой на видео с дочерью: "Не знал, что она...".
Также Politeka писала, что Галкин предупредил Зеленского о надвигающейся опасности: "В такой стране, как Украина...".