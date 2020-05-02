В сети показали, как изменились дети Аллы Пугачевой и Максима Галкина с момента рождения

В свои 6 лет двойняшки Аллы Пугачевой и Максима Галкина стали настоящими звездами в Инстаграм. Любое их фото или видео моментально набирает огромное количество лайков и просмотров. Звёздные родители гордятся и постоянно хвастаются достижениями своих детей, причем делают это не только на своих личных страницах. Забавные снимки Лизы и Гарри появляются также на фан-страницах.

К примеру, новый фотоколлаж появился на фан-странице Лизы Галкиной в Инстаграм, передает Politeka.net

«Сильно изменились? 😍😘», - говорится в подписи.

Пользователи сети не прошли мимо и мгновенное отреагировали на снимок восторженными комментариями. Они отметили, что Лиза и Гарри очень быстро растут и меняются.

«Такие смешнульки🥰🥰🥰. Ну конечно выросли👍👍👍», «Выросли просто😀 нисколечко не изменились❤️❤️👍👍», «Красивые детки», «Взрослые, красивые , счастливые», «Одно лицо», «Как по мне Гарик похорошел прям, а Лизочка красотулькой была и осталась»,- пишут в сети.

Как известно, двойняшки появились на свет 18 сентября 2013 года от суррогатной матери.

На момент рождения сына и дочери Алле Пугачевой было 64 года, а Максиму Галкину — 37.

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Шоумен интересуется у дочери, знает ли она каких-нибудь художников. К его удивлению, девочка тут же начинает перечислять фамилии выдающихся живописцев. В ее впечатляющий для того возраста список среди прочих попали Шишкин, Серов, Айвазовский, Воснецов, Врубель и Клод Моне.

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