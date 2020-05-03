И как только получилось

Модель Алена Преснякова, жена внука Аллы Пугачевой, похвасталась идеальной фигурой в обтягивающей одежде

Как сообщает Politeka.net, невестка примадонны поделилась новыми снимками на своей странице в Instagram.

Супруга Никиты Преснякова примерила новый образ. Девушка сфотографировалась каменных ступеньках в узком белом корсете и спортивных шортах, которые максимально обтянули ее формы - такое впечатление, что модель едва втиснула свой бюст. На ноги она обула высокие, почти до колена, черные берцы.

Стоит отметить, что фотограф очень удачно выбрал ракурс, благодаря этому ожерелье и металлические вставки на обуви красиво сверкают на свету. Алена Краснова так и подписала кадры: "Сияю".

Пользователи социальной сети оценили интересные кадры и смелый наряд девушки. Они выразили свое мнение в комментариях под постом:

"Красиииивая 😍"; "ярко, как бриллиант"; "Вау"; "Вы невероятно красивая, Алена"; "Икона стиля"; "Очень красиво 😍😍🔥".

Ранее Алена Преснякова поделилась фотографией в открытом розовом купальнике. Снимок наглядно продемонстрировал действительно идеальную фигуру модели.

«Я наконец-то перестала гнаться за цифрами на весах и смотрю только на качество тела, так что если честно, вес не знаю, +- 51-53 кг. Рост 167», - заявила Преснякова.

Напомним, юная невестка Пугачевой напугала внешностью, повторив подвиг Ани Лорак: "Какие губища".

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