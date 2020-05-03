Известный российский певец Филипп Киркоров показал домашний обнаженный образ

На фото Киркоров был без одежды и лежал в кровати. Одной рукой Филипп прикрыл глаз и открыл рот, позируя перед камерой. Можно увидеть частично грудь певца на кадрах, которая оказалась полностью заросшей. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Оставайтесь дома", - подписал фото Киркоров.

Фанаты не смогли комментировать публикацию или ставить ей лайки. Все из-за того, что Филипп опубликовал кадры в сторис Инстаграма, где таких функций нет.

Ранее мы сообщали, что Светлана Лобода эмоционально поздравила с днем рождения Филиппа Киркорова и поделилась их лучшими совместными фото.

«Дорогой Филипп! С Днем Рождения!! Вы всегда молоды, всегда в тренде, всегда на коне! пусть будет так и дальше! а Вы просто кайфуйте и получайте от всего этого удовольствие!», - написала певица.

Сообщалось, что дети Филиппа Киркорова весело провели время с дочкой Ани Лорак Софией.

Из пятиминутного ролика стает понятно, что София вместе с Мартином и Аллой-Викторией поставили представление для взрослых, на которое пригласили Киркорова, его отца и других людей, которые находятся в доме поп-исполнителя.

С первых минут стает понятно, что дочка Ани Лорак имеет пробивной характер. Она буквально командует детьми Киркорова, заставляя их ставить спектакль.

Напомним, горячий Артур Пирожков показал, как его жена развлекается с Киркоровым

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