"Такая же как Лорак и Лобода"

Украинская певица Оля Полякова нарвалась на жесткую критику после того, как расхвалила российского артиста Филиппа Киркорова

Как передает Politekа.net, украинцы обвинили Полякову чуть ли не в предательстве родины из-за ее поздравления Киркорова с днем рождения. Оля опубликовала 30 апреля фото с Филиппом, назвала его "королем", засыпала комплиментами и призналась в любви.

"Филипп всегда на пике, много лет, это очень сложно быть всегда Новым, и всегда актуальным, но у него получается, как? Одному Богу известно, но быть популярным у взрослых и детей, на протяжении всей карьеры, удаётся только Ему! А при этом, это открытый, радостный, легкий , отзывчивый, очень добрый, и всегда позитивный человек, прекрасный отец и классный друг! Будь здоров и всегда полон сил, и той неуемной энергии, которая позволяет нам, так много лет наблюдать этот ярчайший полёт! 💫 Виват Король!🤴🏽 P.S. Прости меня за мою неделикатность...) Очень тебя люблю!❤️", - написала Полякова.

Этот пост вызвал ажиотаж в сети, пользователи активно комментируют поздравление, напоминая Оле, что она хвалит "наших убийц".

"Оля! Ты больше мне не королева! Можешь дальше восхищаться нашими убийцами!!!! И не надо оправдываться что тебя не так поняли. Такая же как лорак и лобода. Просто , видать , не успела получить тарелку или чайник из москвы , потому и не уехала. А так бы была там!"

"Полякова,а как же патриотизм? Стыдно за тебя!"

"Оля не тусуйся з ним. Він не визнав війну на Донбасі і анексію Криму !!!"

"Урод московський. Кого ти прославляєш, Полякова? Протівно"

"Мдаааа, Олю слів нема....Шкода, що Ви за 6 років війни так і нічого не зрозуміли... Вам і Вашим фанам завжди по ходу буде "Какая разніца" 😪"

"Може то нехай Оля їде до свого короля?і буде там в крємлі прислужувати..."

"Народ давайте политику не приплетать артистам...они артисты..и решения не принимают воевать или нет.так что не ссоритьте между собой народ"

"Читаешь коменты, и удивляешся какие кучи в головы людям понакладывали. Безобидный пост раздувают до врага народа"

Напомним, что Маша Полякова напугала нездоровым видом, фото попало в сеть: «Дитя, кто тебя избил?».

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