Король шоу-бизнеса Филипп Киркоров продолжает получать самые различные поздравления по случаю своего дня рождения

Об этом пишет Politeka.net.

На этот раз "отличился" певец и шоумен Александр Ревва.

В своем личном Instagram российская звезда опубликовала пост, посвященный известному исполнителю Филиппу Киркорову, который отмечает сегодня свой 53-й день рождения.

Помимо поздравительного текста, Александр Ревва также поделился целой подборкой совместных снимков с Филиппом Киркоровым, где также можно увидеть и супругу шоумена Анжелику.

"Хочу поздравить с Днём Рождения моего прекрасного Друга, большого Артиста - Певца, Композитора, Актёра, Продюсера Филиппа Киркорова!Фил! Живи долго и счастливо! Любим тебя всей семьёй!", - сказано в подписи к публикации.

Пользователи присоединились к поздравлениям и пожелали долгих лет жизни "таланту от бога".

"С днем рождения Филипп!", "Не понятно, друг или подружка", "Да, Филя талант от Бога. С днем рождения!", "Красавцы!", "Двое лучших", "С этим не поспоришь", "Присоединяюсь к поздравлениям! Фил, с Днем Рождения!", "2 метра счастья", "Филлип. С Днем рождения, Счастья, Любви", "Филя красавчик, с днюхой!", - пишут они в комментариях под публикацией.

Ранее мы сообщали, что Филипп Кикоров поделился в Инстаграм кадрами, как его дети, 8-летняя Алла-Виктория и 7-летний Мартин-Кристин, играют вместе с дочкой певицы Ани Лорак Софией.

Из пятиминутного ролика стает понятно, что София вместе с наследниками Филиппа поставили представление для взрослых, на которое пригласили Киркорова, его отца и других гостей.

«Сегодняшней эпидемии трудно порадоваться, однако светлую сторону можно найти в любом явлении жизни. Дети готовят по вечерам театральные и музыкальные постановки, развлекают семью серией спектаклей «Дружная семейка», - объяснил певец.

Напомним, что дочь Ани Лорак сильно скорчилась и поразила видом рядом с детьми Киркорова: "Какие все зайки".

Как сообщала Politeka, Киркоров распродает личные вещи, но у Волочковой все еще хуже: "Нет денег на еду".

Также Politeka писала, что Киркоров показал, на кого похожи его дети на самом деле, фото облетело сеть: "Береги любимую".