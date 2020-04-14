Звезда студии «Квартал 95» Евгений Кошевой объявил о том, что решил сделать пластическую операцию

Как сообщает Politeka.net, популярный украинский юморист решил провести карантин с пользой и огорошил поклонников новостью о своей пластической операции. Об этом он рассказал в разделе Сториз своего Инстаграм.

Так, Кошевой опубликовал свою фотографию в медицинском халате и шапочке и с заклеенным пластырем носом. При этом в подписи к фото артист сообщил, что решил изменить форму своего носа при помощи пластической хирургии.

«Решил сделать ринопластику до окончания карантина. Выйду на улицу другим человеком», - написал Кошевой.

Отметим, что учитывая чувство юмора артиста, это признание почти наверняка было шуточным. Тем не менее поклонники Кошевого пока никак не смогли на него отреагировать, ведь в разделе Сториз нельзя оставлять комментарии.

Ранее мы сообщали, что Кошевой рассказал о разногласиях со своим другом Владимиром Зеленским.

Так, он на просьбу журналиста вспомнил, как они во время съемок разругались.

«Я не могу сказать, что это была ссора, это были творческие разногласия, это было все на репетиции. Потому что у нас было так. У нас и сейчас так. Мы, на репетиции мы спорим. Это творческий процесс. Ну, послали друг друга в задницу, там, и ругались», – разоткровенничался Кошевой.

Но он добавил, что у них ни разу не было драки.

Напомним, Кошевой рассказал о серьезной ссоре с Зеленским: "Послали друг друга в...".

Как сообщала Politeka, измученный Евгений Кошевой из "Квартал 95" сделал громкое признание: "Долго не выдержу".

Также Politeka писала, что лысый из "Квартала 95" празднует день рождения: как выглядел Кошевой 20 лет назад.