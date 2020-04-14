Известный украинский комик Евгений Кошевой, звезда "Квартал 95" рассказал об отношениях с Владимиром Зеленским

Шоумен Евгений Кошевой и друг Владимира Зеленского рассказал о разногласиях с президентом в интервью (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, он на просьбу журналиста вспомнил, как они во время съемок разругались.

«Я не могу сказать, что это была ссора, это были творческие разногласия, это было все на репетиции. Потому что у нас было так. У нас и сейчас так. Мы, на репетиции мы спорим. Это творческий процесс. Ну, послали друг друга в задницу, там, и ругались», – разотровенничался Кошевой.

Но он добавил, что у них ни разу не было драки.

Также Кошевой признался, что после того, как Зеленский стал президентом, они стали редко видеться.

«Сейчас я вижусь с ним очень редко. Мы чаще стали просто созваниваться и переписываться. Может, конечно, мы не одни, кто читает наши СМСки и слушает наши разговоры», – говорит комик.

Евгений Кошевой также проговорился, что Зеленский просто в шоке от своей должности и смены деятельности.

«Ну, как, он, естественно, в шоке. Он знал, что будет трудно. Но когда ты не чувствуешь поддержки, когда рядом с тобой ходят люди, которые проработали на прошлую власть, которые тебя ненавидят и не хотят тебе помогать, то, конечно, это сложно», – сказал он.

Напомним, что Евгений Кошевой поделился кадрами своих карантинных будней. В частности, Кошевой показал, как играет с детьми и занимается огородом.

Так, на одном из кадров комик помогает пятилетней дочке Серафиме собирать конструктор "Лего". Уставший Евгений сидел в позе "лотоса" и напряженно разбирался с маленькими детальками. Примечательно, что звезда подписал фото "Я так долго не выдержу".

Напомним, не только Кравец и Кошевой, а и другие звезды "Квартал 95" тоже оказались не украинцами.

Также Politeka писала, что Кошевой и Кравец из "Квартал 95" оказались не украинцами, всплыла правда.

А еще Politeka сообщала, что Кошевой из «Квартала 95» сверкнул своей главной гордостью на камеру.