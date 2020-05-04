Известная украинская исполнительница Слава Каминская, солистка группы "НеАнгелы" показала неожиданное видео с бывшим супругом Эдгаром Каминским

Как известно, после развода знаменитость попала в центр обсуждения ее же личной жизни в социальных сетях. После массовых нападок любопытных комментаторов в ИнстаграМ, звезда прекратила афишировать свои отношения и не стала более показывать совместных фото и видеоматериалов с экс-супругом Эдгаром, пишет Politeka

В виде исключения сегодня знаменитость поделилась милым роликом, на котором показан ее сын Леон вместе с супругом. Ожидаемо, в социальной сети видео спровоцировало море обсуждений:

«Когда дети умнее тебя 🤫🤗 #отцыидети», - написала под роликом Слава.

Вот что отметили поклонники:

«🙈🙈🙈стыдно взрослым. Маленький гений 👏👏👏👏👏», «Такой Милаш и ещё и умненький растёт 🔥🔥🔥», «Обожаю Леона...🤗💋💋💋 Какой то необычайный ребенок💚👑», «Милота ❤️❤️❤️😊», «Какой Леон хороший😍», «Лучше тишина, лучше замереть... Лучше пауза и наслаждение тишиной...!!!», «Две копии....😊👍», «Умничка💞👍🥰. Очень крутой парень Леон».

Отметим, последний раз Слава показывала, как общается с супругом еще на дне рождения дочери. Так, тогда девушка показала нежное фото с бывшим супругом Эдгаром Каминским. Слава с Эдгаром на фото с праздника дочери целуются. При этом пара держиит подарки для дочери.

"Я знаю , вы хотите обсудить ! Мы родители своих детей! Да чувства , возможно есть! Но у каждого своя жизнь! Течека", - написала Слава под фото.

Фанаты сразу начали обсуждать поцелуй бывших супругов:

"Какая красивая пара", "Замечательная пара... Жаль что все вот так", "Классные, молодцы!Дети цветы жизни и полностью согласен с тем что несмотря ни на что в День Рождения детей их родители должны быть вместе!!!", "Он смотрит на Вас влюблёнными глазами))))", "Рада видеть вас вместе", "Какие же вы вместе красивые", "Для детей роль сыграна.. это со стороны, а как лично одной этой паре известно", "Возможно, роману не конец".

Напомним, Слава из НеАнгелов впервые после развода засветилась с бывшим

А еще Politeka писала, что похудевшая Каминская пошалила в гримерке без блузки

Также Politeka сообщала, что Каминская пустилась во все тяжкие, сбросив одежду ради интимных кадров