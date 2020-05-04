Известная украинская актриса Татьяна Песик, звезда "Квартала 95", блеснула формами в роскошном платье

Красотка предстала в коротком наряде, который немного спустила с плеч, пишет Politeka.net.

Черное платьице сидело по фигуре артистки, и ей, вероятно, нравилось, как она выглядит.

Татьяна стояла на пирсе на высоких каблуках, приложив руку к низу наряда, едва не засветив самое интимное.

У актрисы была пышная прическа из волнистых волос. Татьяна то страстно смотрела в камеру, то широко улыбалась.

"[* Вокруг нас все расцветает]", - написала артистка.

Всего за 10 минут пост собрал более 3000 лайков и много комментариев.

"Самая лучшая", "Вау вау вау🤤🤤", "Красотка", "Бомбезная 🤗🤩🤗", "Ваууууу😘😘😘", "Шикарна😍", "Почти ровные", "Красива🔥👍", "Вместе с весной и ты расцветаешь 😍😍😍", "Упади, для эффектных фото 😎😉😂", "Волшебная 🌼🌼", "Красавица очень хорошие как и цветок что расцветает !!!", - написали пользователи сети.

Напомним, Татьяна Песик решила заниматься спортом в топе и лосинах, из которых торчали трусики.

Ее подружка указала на это, после чего Песик сняла белье и надела его сверху лосин.

"Таня, тебя ничего не смущает", - сказала в ролике подруга Татьяны.

Девушки выполнили несколько упражнений на камеру после этого.

Ранее мы писали, что Татьяна Песик позировала вместе с легендарным украинцем, что вызвало бурную реакцию пользователей.

«Скорее всего, Саша Усик не видел наш прошлый пост. Но если бы видел, то заценил бы тактику ведения боя Таньки», - говорится в сообщении.

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