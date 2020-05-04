Украинская модель Полина Логунова, которая является женой актера Дмитрия Ступки, показала роскошную фигуру в крохотном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-аккаунт звезды в Instagram.

Так, Логунова позирует в латексных ботинках и крохотном белье, демонстрируя безупречную фигуру. В руках звезда держит две половинки грейфрута, томно смотря в камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Если очень хочется – можно на ночь и съесть грейфрут, что тут такого», «огонь!», «бомбезно выглядишь», «вау, какая красота!», - пишут они.

Как сообщалось ранее, З1-летняя модель и инстадива Полина Логунова, жена украинского актера Дмитрия Ступки, показала, как щедро наградила ее природа.

Красотка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, на котором предстала в соблазнительном образе. Полина примерила эффектное нижнее белье и приняла жаркую позу ради будоражащего снимка.

Горячая брюнетка присела на краешек кресла и широко расставила ноги, прикрыв зону декольте распущенными волосами. Стройные спортивные ножки могут лишить сна кого угодно. Улыбающаяся Полина отвела взгляд в сторону. Приятное освещение и минималистический стиль в интерьере дополнили сказочное фото.

Напомним, обнаженная жена Ступки выставила напоказ все свои прелести: «Вот это формы!»

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