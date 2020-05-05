Стали известны новые подробности из биографии короля поп-сцены Филиппа Киркорова

Об этом пишет тематический портал Философ.

Мало кто знает, что до свадьбы с примадонной Аллой Пугачевой, Филипп Киркоров состоял в отношениях с молодой Марией Шатлановой.

Популярный исполнитель представлял Марию как свою жену, пусть и гражданскую. А через какое-то время девушка просто исчезла не только со сцены, но и из его жизни.

Мария Шатланова была невероятной красавицей и участвовала в конкурсах красоты. Именно во время одного из этих состезаний Филипп Киркоров увидел Марию и пригласил ее в ансамбль танцев. Тогда девушке было всего 17 лет и она, естественно, приняла предложение.

Сам Филипп Киркоров говорил, что Мария очень похожа примадонну, но танцовщица была не согласна с таким утверждением.

«Я была спокойной и тихой, а Алла – активной и энергичной», — признавалась она в одном из интервью.

Некоторое время Мария была настоящей музой у Киркорова и их отношения длились до того момента, как примадонна Алла Пугачева начала отвечать на ухаживания Филиппа.

На вопрос журналистов о том, почему все так внезапно закончилось, Мария лишь грустно улыбалась и говорила: «Алла сделала все для того, чтоб я ушла. Она не любила меня».

"Маша нереальная красотка) Куда Филя смотрел?", "Как после Маши в постель с Аллой? П**дец! Я бы блеванул! Да п**дец! Куда катиться мир...", "Почему все думают что между Машей и Филиппом что-то было, по моему они очень хорошо дружили, не более. А когда появилась Пугачёва, то дружба прекратилась, но не из-за ревности, а потому что народ все время их женил, а это было ни к чему", "Машенька, какая она славная!", - прокомментировали пользователи видеоролик, на котором Филипп Киркоров поет в компании своей первой "гражданской" жены.

Напомним, горячий Артур Пирожков показал, как его жена развлекается с Киркоровым

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