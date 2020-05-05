Известная украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила необычный отдых дома у бабушки

Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория показала, как проводит время с бабушкой в окружении ее подруг. Девушка поразила душевными видео, исполняя песни вместе с родственниками и подпевая за столом на улице. Похоже, карантин звезды вышел по-настоящему уютным - Виктория уже много дней находится у близких и оттуда делится самыми невероятными кадрами, сообщает Politeka.

В этот раз молодая певица появилась на серии роликов в домашнем виде и рассказала, что наслаждается отдыхом в Борщевке, Харьковской области.

«Где бы я отдохнула, отвела бы душу, посмеялась вдоволь и услышала о себе доброе слово почета и уважения, если бы не Борщивка! ☺️💖🎼🎉» - сообщила под новым постом Виктория.

Вот что пишут поклонники:

«Заслушалась, уже по третьему кругу пошла!🎼😅😂🤣🎵», «Знайомі обличчя)», «Вот это Песняры!молодцы!💓💓💓💓», «👏👏👏Супер 😂😂😂», «Супер🔥👏», «Умничка какая😍😘❤️❤️❤️❤️❤️👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻!», «Песподобно!!!🤩👍», «🤙🤙🤙❤️❤️😉🔥вот так надо гулять всем 🤣💐🤟», «Супер !!!! И родичам и соседям приятно и весело 👏. Класс ,сама езжу в деревню часто ,мне там лучше ,чем в городе в последнее время».

До этого певица показала себя в домашнем виде во время празднования дня рождения своей племянницы. Виктория появилась в обтягивающем свитере с косым вырезом черно-болотного цвета, а также в темно-серых джинсах. Дополнить свой образ певица решила небольшими, но аккуратными украшениями - серьгами и брослетами.

Рядом со звездой, позирующей без макияжа, появилась и виновница торжества, позируя с яркой улыбкой.

«Растите Мамы принцесс и пусть им кажется, что мир вращается вокруг них! 🌟🌍🌟На фото моя маленькая племянница, мой Любимый❤️ лучик✨ у которой сегодня День Рождение. 😍🎉💐Пусть ты всегда будешь удачливой🙏🏻, здоровой и счастливой😊💝! А если ты будешь счастлива, то счастливы будем и мы!😘😘😘», – написала Виктория под новым постом. Поклонники, конечно же, не остались равнодушны.

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