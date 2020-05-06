Популярная певица Надежда Бабкина громко оконфузилась

Об этом пишет Politeka.net.

Известно, что скандал вспыхнул после того, как исполнительница Надежда Бабкина опубликовала в своем Instagram свежее видеообращение по случаю "9 мая".

В частности, она призвала россиян стать участниками национального хора по случаю так называемого "Дня победы".

"Давайте исполним ее (песню) на разных языках: каждый – на своем родном. День Победы – принесли нам все народы России и бывшего СССР, поэтому – он один на всех... Включайте плеер, выбирайте свой родной язык, приглашайте родных и близких, друзей. Споём вместе всенародно любимую песню! Я исполню ее на русском языке", - заявила она, обращаясь к своим поклонникам.

Но фанаты гневно отреагировали на публикацию и заподозрили Надежду Бабкину в том, что она симулировала тяжелую болезнь и медикаментозную кому.

"Что делает вирус животворящий! Женщина две недели в реанимации, речь пропала. То ли в шоке,то ли в коме! И вот.....как с лучшего курорта вернулась!! Или всех лечат по разному!?", "Подозрительно хорошо выглядите", "Бабкина за бабки продалась...", "Люди ,что происходит...Только недавно было сообщение, Бабкина в реанимации, Бабкина переведена в другую клинику и прочее,прочее... и вдруг ...такое...кому верить....Люди ,что происходит", "Противно стало", "Вирус преображает, королева!", "Надежда, вы словно с курорта, а не из больницы. Свежа, хороша", "Нас за дураков держат", "Очередную пластику делала", - возмущаются они в комментариях под видео.

Как известно, Надежда Бабкина попала в больницу 1 апреля с диагнозом "пневмония" и подозрением на китайский вирус. Несмотря на то, что сразу несколько тестов показывали отсутствие последнего, состояние певицы стремительно ухудшалось, и воспаление легких обросло устрашающими осложнениями.

Поэтому медики решили ввести Надежду Георгиевну в медикаментозную кому, из которой ее вывели уже 13 апреля.

Тяжесть состояния певицы врачи объясняют элементарной халатностью. По его ловам она очень усугубила свое положение тем, что две недели занималась дома самолеченим.

В конце октября любовник Бабкиной Евгений Гор заявил, что певица вышла из комы и якобы чувствует себя лучше, но никакого подтверждения от врачей этой информации не было.

Напомним, что Бабкина углядела на Донбассе третью силу: "Они стреляют на поражение".

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