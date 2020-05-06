Знаменитый артист Максим Галкин похвастался с Аллой Пугачевой их повзрослевшими детьми на новом видео

Знаменитый российский шоумен довольно часто делится с поклонниками домашними кадрами с детками, которые неизменно вызывают бурный восторг среди пользователей социальных сетей. В этот раз артист показал, как дети веселились под песни знаменитого исполнителя, сообщает Politeka.net.

Так, в свои юные годы - малышам-двойняшкам всего по шесть лет - дети уже прославились в Инстаграме. Каждый видеоролик или фото детей Аллы Пугачевой и Максима Галкина вызывает неизменный восторг. Поэтому звездные супруги показывают деток и получают массу положительных слов в их адрес.

В этот раз Максим Галкин продемонстрировал, как дети плясали под известную песню и вызвал бурю ответных комментариев в сети - многие были озадачены выбором песни.

«С утра у нас музыкально-танцевальные импровизации. За пультом DJ Гарри, он сам выбирает мелодии, на танцполе Лиза и Маруся, а Алла с микрофоном импровизирует. Я обожаю, когда она на ходу начинает сочинять и петь такую музыкальную тарабарщину. Получился настоящий танцевальный хит 😀 #музыка #музыканассвязала», - написал шоумен под новым роликом. Фанаты тут же отметили, что у детей звезд талант Аллы Борисовны "виден налицо".

До этого Галкин опубликовал в своем Инстаграм короткий ролик с Лизой, на котором девочка продемонстрировали свои впечатляющие познания в искусстве.

На кадрах Галкин интересуется у дочери, знает ли она каких-нибудь художников. К его удивлению, девочка тут же начинает перечислять фамилии выдающихся живописцев. В ее впечатляющий для того возраста список среди прочих попали Шишкин, Серов, Айвазовский, Воснецов, Врубель и Клод Моне.

«Откуда ты все знаешь?», - удивляется за кадром Галкин.

Однако вскоре Лизу зовет брат, и девочка убегает куда-то вглубь роскошного «замка» семейства Пугачевой со словами «Ладно, я пошла».

«Я в шоке, реально не знал, что она это знает», - подписал видео артист.

В комментариях поклонники звездной четы вовсю восхищаются сообразительностью девочки.

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