Участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха решила порадовать поклонников и похвасталась умениями в коровнике
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.
«Не боимся мы мороза, греет нас🐮 тепло навоза», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Смеюха позирует в коровнике во время доения молока. Как можно заметить, звезда развлекается на полную. Кроме нее, в кадр также попал ребенок.
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«Что за крестьянка?», «расивый образ Виктория, а вы по настоящему доили буренку?», «Греет действительно здорово👍🐄🐐🐮 Хотя и запах не очень», «Катюша, похожа на сбежавшего от цивилизации сектанта», «просто богиня», - пишут они.
Как сообщалось ранее, украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила необычный отдых дома у бабушки.
Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория показала, как проводит время с бабушкой в окружении ее подруг. Девушка поразила душевными видео, исполняя песни вместе с родственниками и подпевая за столом на улице. Похоже, карантин звезды вышел по-настоящему уютным - Виктория уже много дней находится у близких и оттуда делится самыми невероятными кадрами.
В этот раз молодая певица появилась на серии роликов в домашнем виде и рассказала, что наслаждается отдыхом в Борщевке, Харьковской области.
«Где бы я отдохнула, отвела бы душу, посмеялась вдоволь и услышала о себе доброе слово почета и уважения, если бы не Борщивка! ☺️💖🎼🎉» - сообщила под новым постом Виктория.
Напомним, солистка группы «НеАнгелы» показала свои идеальные формы
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