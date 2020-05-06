Участница дуэта «НеАнгелы» Виктория Смеюха решила порадовать поклонников и похвасталась умениями в коровнике

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Не боимся мы мороза, греет нас🐮 тепло навоза», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Смеюха позирует в коровнике во время доения молока. Как можно заметить, звезда развлекается на полную. Кроме нее, в кадр также попал ребенок.

«Что за крестьянка?», «расивый образ Виктория, а вы по настоящему доили буренку?», «Греет действительно здорово👍🐄🐐🐮 Хотя и запах не очень», «Катюша, похожа на сбежавшего от цивилизации сектанта», «просто богиня», - пишут они.

Как сообщалось ранее, украинская певица, солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха устроила необычный отдых дома у бабушки.

Сегодня в социальной сети Инстаграм Виктория показала, как проводит время с бабушкой в окружении ее подруг. Девушка поразила душевными видео, исполняя песни вместе с родственниками и подпевая за столом на улице. Похоже, карантин звезды вышел по-настоящему уютным - Виктория уже много дней находится у близких и оттуда делится самыми невероятными кадрами.

В этот раз молодая певица появилась на серии роликов в домашнем виде и рассказала, что наслаждается отдыхом в Борщевке, Харьковской области.

«Где бы я отдохнула, отвела бы душу, посмеялась вдоволь и услышала о себе доброе слово почета и уважения, если бы не Борщивка! ☺️💖🎼🎉» - сообщила под новым постом Виктория.

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