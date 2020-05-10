Звезда превзошла сама себя

Украинская певица Надежда Мейхер, бывшая участница группы «ВИА Гра» сверкнула прелестями в пикантном наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на ее фан-страницу в Instagram.

Так, модель позирует в наряде с глубоким декольте, демонстрируя всем безупречную фигуру. Кроме того, из-под наряда выглядывают ее пышные формы. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Пантера», «бомба», «Надюха, бомба!», «это космос», «Надюша, классное декольте, красотка», «Очень красивый корсет», «жаль волосы короткие», - пишут они.

Ранее мы писали, что экс-участница легендарной женской группы «ВИА Гра» Надежда Мейхер-Грановская поделилась с поклонниками своим новым стихотворением.

Его она опубликовала на странице в социальной сети Instagram.

Таким образом звезда объединила в одно поздравление слова ко Дню победы и Дню матери, о чем свидетельствуют хэштеги в конце публикации.

Рифмованные строки артистка разбавила своими фотографиями с прогулки в лесу. Перед фанатами она предстала без грамма макияжа и с широкой улыбкой на лице.

Отметим, что звезда не стесняется демонстрировать естественную красоту. Она никогда не прибегала к услугам пластических хирургов, чтобы подкорректировать внешность, поскольку от природы является обладательницей шикарной фигуры и очень красивого лица.

Напомним, 38-летняя Надежда Мейхер впервые показала своего юного возлюбленного.

А еще Politeka писала, что похудевшая Мейхер задрала ногу выше Волочковой.

Также Politeka сообщала, что Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику.