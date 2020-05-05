38-летняя украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская взбудоражила фото, более чем двадцатилетней давности

Как передает Politeka.net, артистка опубликовала уникальный снимок в своем микроблоге в Инстаграм, на котором предстала вместе с партнером по танцам.

Надежда уже тогда обладала завидными формами. Девушка примерила яркий костюм "а-ля танго", включающий длинную малиновую юбку с рюшами и обтягивающую кофточку, что удачно подчеркнула все самое аппетитное.

Жгучая брюнетка застыла в танцевальном движении, выставив ножку вперед и выгнув при этом спину. Рядом с ней позировал высокий молодой человек в черной рубашке и брюках. Правда, пользователи не смогли не заметить забавную деталь по поводу его внешности - "фу, какие усики..."

"1998 ... Франция ... Моя любовь ... Мне 16 лет. Моя жизнь, мои мечты, моя душа. Танцуй ️навсегда ... #meijer #nadia #dancelover #carmen", - подписала архивное фото Надежда.

Менее, чем за полдня, пост собрал почти 10 000 лайков, а также уйму комплиментов. Многие отметили, что спустя два года, как было сделан этот кадр, Надежда засветится в "ВИА Гре" и станет мегапопулярной.

"Какое фото- супер))🌹❤️"

"За пару лет до "а я простила я простила его опять опять опять ....."

"Красивая женщина в любом возрасте прекрасна 🤗💓"

"Какая вы красивая и нисколько не изменились! Честно!🔥"

"Надя! Не знала ' что вы много лет занимаетесь танцами. Люблю! 🔥"

"Сама грация💃и милота🤗"

"Боже фото до мурашек👍!!!!"

"Тип рядом на Петрова похож 😁👍" (31-летнего российского актера, - ред).

Ранее мы сообщали, Мейхер-Грановская впечатлила страстным танцем, запрокинув ногу на мускулистого красавца. Кадрами звезда поделилась в соцсети.

Напомним, что Надя Мейхер без белья устроила дикие танцы перед зеркалом: показала свои самые вкусные места.

Как писала Politeka, Мейхер вывалила пышное богатство и прильнула к знойному красавчику: "Ничего себе!"

Также Politeka писала, что знойная Надя Мейхер потрясла своими прелестями в королевском декольте: "Аж слюнки текут"