Кроме талантов, трудоспособности, бесспорно важен педагог... Благодаря педагогам мы или ещё усердней работаем и достигаем высокого профессионализма в своём любимом деле , или бросаем то, что ещё вчера страстно любили... В моём детстве, юношестве , взрослой жизни встречались и те , и другие. И я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания ♥️ @nataliia_donets_ballet ♥️. А из детей Она воспитывает настоящих балерин... С которыми побеждает в международных конкурсах. 💃🏻👍 #надеждамейхер #классика #растяжка #балетдлявзрослых #киев💙💛