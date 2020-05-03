38-летняя украинская певица, экс-участница группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер-Грановская не перестает совершенствовать свои таланты

В этот раз артистка порадовала поклонников видео, сделанным в репетиционном зале, передает Politeka.net.

На своей странице в Instagram красотка продемонстрировала, как оттачивает балетные па. На ней облегающее черное трико и спортивная кофта. Как видно на записи, Надежда старательно исполняет упражнения на растяжку и находится в прекрасном расположении духа.

В подписи к видео артистка рассказал о своем педагоге Наталии Донец, которая помогает ей покорять балет.

«Я всегда с трепетом и любовью отношусь к тем педагогам, которые меня ещё больше вдохновляют. В занятиях классикой это безусловно Наталья Донец с её методикой преподавания ♥️А из детей Она воспитывает настоящих балерин... С которыми побеждает в международных конкурсах. 💃🏻👍», – пишет Мейхер-Грановская.

В комментариях поклонники певицы не поскупились на комплименты для любимой артистки:

«Талантливый человек - талантлив во всём! Восхитительная женщина!❤️», «Какая же вы многосторонняя....», «Вы такая умница, Вы просто 👍💖😘дай Бог здоровья Вам!», «Такая красотка».

Как известно, танцами певица занимается очень давно. Еще в 11 лет она записалась в кружок самодеятельности, где занималась народными танцами. Увлечение творчеством Майкла Джексона повлияло на выбор будущей профессии. Именно благодаря поп-королю Надя поняла, что хочет связать свою жизнь с танцами, а потому начала тренироваться по 6 часов в день.

Танцевальную карьеру она решила продолжить в 2019 году, о чем и рассказала своим поклонникам в сети.

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