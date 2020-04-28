Звезда студии «Квартал 95» Юрий Ткач принял челендж от своего коллеги Евгения Кошевого и показал свои развлечения с женой на кухне

В Инстаграм набирает популярность челендж, в котором супружеские пары садятся на кухню о окунают друг друга в муку, смешанную с яйцом, кетчупом и майонезом после проигрыша в «Камень-ножницы-бумага». Ранее Евгений Кошевой принял участие в этом челендже со своей женой Ксенией и передал его коллеге по сцене.

Как сообщает Politeka.net, Ткач решил не отставать от своего друга, и опубликовал соответствующее видео в своем Инстаграм. На нем они с женой Викторией по очереди выкидывают «камень», «ножницы» или «бумагу» и окунают друг друга лицом в съедобную субстанцию, выложенную перед ними на подушке.

«Женя, Ксюха, идите знаете куда?», - обратился Ткач к Кошевому и его жене после того, как получил первую порцию муки в лицо.

Игра продолжается до победного конца и в результате оба супруга завершают ее с испачканными лицами. Они передали челендж другим звездным украинским парам.

Под видео тут же появилось множество комментариев.

«Красавчики», «Приятного аппетита, Юрчик!», «Тебе идет ее любовь», «Юрик ну ты попал», «Кайфовые! После двух яиц вообще не могла смех остановить!», - пишут люди.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" устроил дикие игрища с женой на кухне, видео.

Как сообщала Politeka, подросшая дочь Ткача с "Квартала 95" поразила сходством со звездным отцом.

Также Politeka писала, что пятилетняя дочь Ткача из «Квартал 95» удивила новой внешностью: «Не рано начали?».