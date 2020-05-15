Бывшая телеведущая трэвел-шоу «Орел и решка» Жанна Бадоева призналась, что Украина изменилась не в лучшую сторону

Об этом она рассказала в эфире программы «Слава+», пообщавшись с известным теле- и радиоведущим Славой Деминым, передает Politeka.net. Чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз.

Она рассказала о том, что всегда любила Киев, поскольку именно тут состоялось ее творческое становление, здесь Жанна провела много чудесных лет. Однако, отвечая на вопрос ведущего, как она может оценить развитие Украины по сравнению с другими странами, Бадоева ответила:

«Ее (Украину, – прим. ред) так швыряет, что тут даже нельзя сказать это слово развитие. Ее просто швыряет во все стороны. Потому что я очень хорошо помню Киев до всех этих жутких событий, процветающий такой, по моим ощущениям. Сейчас же, каждый раз, когда я приезжаю туда, у меня чувство небезопасности, и я вижу какие-то такие странные изменения, которые очень тоскливые», – призналась ведущая.

Кроме того, Бадоева призналась, что не скучает по Украине, поскольку к ней приезжают друзья из этой страны и она сама летает сюда.

Как известно, вторым мужем ведущей был Алан Бадоев, вместе с которым она некоторое время вела шоу «Орел и решка».

После развода с ним Жанна вышла замуж за итальянца украинского происхождения Василия Мельничина и вместе с детьми – Борисом и Лолитой – переехала жить в солнечную Италию. Алан по возможности приезжает к Лолите в Италию, либо же она к нему в Украину.

Напомним, звезда "Орла и решки" оказалась в ловушке из-за коронавируса.

Как сообщала Politeka, Бадоев полностью разделся ради эффектного фото.

Также Politeka писала, что Жанна Бадоева рассказала правду о своей фигуре.