Звезда студии «Квартал 95» Елена Кравец вспомнила о том, как ей приписывали отношения с Владимиром Зеленским и Евгением Кошевым

Артистка поделилась забавной историей в шоу «СЛАВА+». Так, Кравец вспомнила о том, что в прошлом ей неоднократно приписывали отношения с тогда еще коллегой по сцене Владимиром Зеленским. Некоторые даже принимали их за супружескую пару.

«Длительное время в народе бытовало мнение, что я жена Вовы, потому что его жена Лена и так, как Лена рядом с Вовой появляется чаще всего одна, а не другая, то народ нас поженил», - вспоминает Кравец.

Впрочем, это заблуждение было не единственным. Так, звезда вспомнила курьезный случай, который произошел с ее мамой при встрече со знакомой. Они разговорились о «Квартале 95» и женщина поделилась собственной версией романтических отношений внутри коллектива.

«Ее знакомая говорит: "Понимаете, все же думают, что она жена Вовы, но это такое заблуждение, все что-то там напридумали, это ж понятно, что она жена...Жени Кошевого», -- поделилась артистка.

До этого мы писали о том, что Кравец поделилась трогательным фото своей младшей дочки Кати. На снимке девочка обнимает плюшевую игрушку, сидя за столом. Дочка Кравец похожа на настоящую принцессу в нежном розовом платье с рюшами.

«All u need is love & obnimashki (все, что вам надо, это любовь и обнимашки – англ.)», - подписала фото артистка.

Напомним, Елена Кравец из "Квартал 95" показала, какой была в старших классах: "Совсем не изменилась".

Как сообщала Politeka, Елена Кравец из "Квартал 95" сделала признание о детях и работе: "Они еще не понимают...".

Также Politeka писала, что дерзкая дочь Кравец из "Квартал 95" забралась на мост ради эффектных фото: "Мама знает?".