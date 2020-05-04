17-летняя Маша, дочь актрисы и юмористки "Квартал 95" Елены Кравец, после долгого молчания опубликовала в соцсети новые фото

Как передает Politeka.net, девушка поделилась снимками в своем микроблоге в Инстаграм, на которых позировала на мосту. Маша прислонилась к ограждению, опустила руки вниз и пристально посмотрела в объектив с дерзкой улыбкой на лице. При этом ее короткие волосы развевались на ветру.

Дочь артистки была в клетчатой куртке, зеленом свитере и синих джинсах с блестящей сумкой-бананкой на груди.

Девушка позировала на фоне раскинувшейся внизу вечерней столицы. Время для съемок выбрано удачное - начали зажигаться огни, что придало некую загадочность кадрам.

"*подпись не про карантин*", - написала в соцсети Маша, рискнувшая побрезговать самоизоляцией для эффектных снимков - "мама знает?"

Ранее мы сообщали, Маша продемонстрировала, как развлекается во время карантина. Она опубликовала короткое видео, на котором чувственно двигалась под музыку.

На кадрах девушка предстала в простой домашней одежде, полностью без макияжа. Особенно заметно, насколько сильно юная красавица похожа на свою звездную маму.

Также мы писали, Елена Кравец с семьей поспешила временно уехать из Киева в Одессу после того, как столицу накрыла дымовая завеса из-за пожаров в Чернобыльской зоне.

"Мы сейчас временно в Одессе... Сбежали из задымленного Киева... немножко подышать и привезти вам морского бриза", - сообщила актриса.

Кроме того, будучи в Одессе, Елена записала важное видеообращение к украинцам, попросив их присоединиться к благотворительности, касающейся онкобольных детей.

Напомним, что Елена Кравец из "Квартал 95" откровенно рассказала о проблемах: "Можно сойти с ума! Это варево...".

Как сообщала Politeka, дочь Елены Кравец похвасталась запретными развлечениями в Одессе: "Ну ничего себе!".