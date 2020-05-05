Звезда "Квартала 95" Елена Кравец призналась, как ей удается сохранять баланс между работой и личной жизнью

Об этом она рассказала в интервью Славе Демину, передает Politeka.net.

В частности, ведущий спросил у звезды "Квартала 95", как нужно придерживаться баланса между работой и личной жизнью.

Елена Кравец откровенно призналась, что она задает себе этот вопрос на протяжении нескольких лет.

"Возможно... Это (существующий баланс) — лучшая форма того, что могло бы быть. Но я тоже в поиске. Мне кажется, это всегда весы. Немного ушел в работу - погрузился в репитиции, изучение ролей, запись песен. Небольшой перерыв - ты дома, детвора, быт, какие-то домашние хлопоты. Всегда что-то перевешивает", - добавила она.

Елена Кравец также добавила, что детям свойственно не отпускать родителей на работу, но ее наследники слишком маленькие, чтобы понимать, как долго она пропадает на съемках.

"Детям свойственно не отпускать маму на работу, огорчаться, когда она пришла. Нет, они еще такого не говорят, не понимают, как долго меня нет. Важное, чтобы что-то было принесено в сумке: "А что ты принесла?". И на этот вопрос всегда должен быть ответ", - уверенно подчеркнула звезда студии "Квартал 95".

Ранее мы сообщали о том, что Елена Кравец рассказала, чем занимается на карантине.

Звезда опубликовала в своем личном Инстаграм фото, на котором позирует возле гимнастического мяча. Рядом с ней на снимке ее фитнес-тренер.

"Сейчас все говорят, что человечество выйдет из карантина другим, обновленным. Это правда. Я, например, представляю ту часть человечества, которая выйдет из него с новым весом!", - подписала Кравец фото в своем микроблоге.

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