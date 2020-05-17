Скандальная российская балерина Анастасия Волочкова осрамилась на весь интернет, показывая нелепые упражнения в спортзале

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram звезды.

«Укрепление мышц спины-важный для меня момент. Я очень люблю физическую нагрузку в балетном или фитнес зале. Но и в домашних условиях Тренажер можно заменить резиновым эспандером. Завтра покажу, как это делать», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Волочкова делает один подход тяги в блоке на спину, после чего резко подскакивает и демонстрирует растяжке. После этого звезда выполняет узкую тягу к спине, после чего опять демонстрирует растяжку. Это стало причиной бурных комментариев со стороны пользователей.

«Ору в голосину!», «Боже, что это за раскоряка!», «Шпагат обязательно делать после спины», «и пуанты не забывайте одевать, это главный атрибут тренировок, без них качаются не те мышцы», «Расскорячилась», «Смехотааааа», - пишут они.

Как сообщалось ранее, известная балерина Анастасия Волочкова показала черно-белое фото в необычной обработке и засветила лишнее.

Балерина представила на своей странице в социальной сети Инстаграм необычный снимок, сделанный в рамках специальной фотосессии. Волочкова осталась в одном черном боди со слишком глубоким декольте на завязках.

Так, в этот раз в постановочной съемке женщина решила не скрывать фигуру, которой так гордиться и показала всю себя в слишком открытом боди, которое едва ли прикрывает ее фигуру – открытое декольте на шнуровке Анастасия не стала даже скрывать.

Напомним, скандальная Волочкова сделала свой фирменный шпагат в компании мужчин

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